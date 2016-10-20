 Gül’den kutlama – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Gül’den kutlama

    Gül’den kutlama
    'ın deplasmanda aldığı muhteşem zaferi, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kutlamayı ihmal etmedi. Gül, sosyal medya hesabından, "Bunca karamsarlık içinde Beşiktaş'ın Napoli zaferi, büyük bir mutluluk verdi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak temsilcimizi kutladı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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