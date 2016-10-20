 Galibiyet için tek yürek – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Galibiyet için tek yürek

    Galibiyet için tek yürek
    'ın yıldız ismi Caner Erkin'in zorlu maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formalı fotoğrafı paylaşıp, "Galibiyet için tek yürek" yazdı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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