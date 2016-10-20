Erdoğan'dan tarihi zafere kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Napoli'yi yenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman'ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:42
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Erdoğan'dan tarihi zafere kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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