 Dostluk yemeği – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Dostluk yemeği

    Dostluk yemeği
    kulübü, ile oynayacağı maç öncesi dostluk yemeği düzenledi. Siyahbeyazlılar adına yemeğe yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Erdal Torunoğulları, Ali Naibi, Berkay Türkmen katıldı. Kafilemiz, İtalyanlara teşekkür ederken dostça bir maç diledi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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