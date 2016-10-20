 Dışarda 21. zafer – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Dışarda 21. zafer

    Dışarda 21. zafer
    , dün akşamki mücadelesiyle Avrupa Kupaları'nda deplasmanda 95'inci maçına çıktı. Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 94 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 21'inci galibiyetini Napoli'ye karşı aldı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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