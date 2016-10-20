Çıldırtan kararlar
Rus hakem Karasev, iki uydurma penaltıyla geceye damga vurdu.
Karşılaşmanın hakemi Sergei Karasev, dün geceki kararlarıyla çileden çıkardı. Maçın 49. dakikasında Fabri'nin müdahalesi olmamasına rağmen Mertens'in kendisini yere atmasına penaltı kararı veren Rus hakem, 68'de de işbaşındaydı. Bu kez Caner'in rakibiyle ikili mücadelesinde penaltı noktasını gösteren Karasev, siyah-beyazlı oyuncuları ve teknik heyetin büyük tepkisini çekti.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Çıldırtan kararlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.