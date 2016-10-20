Çıldırtan kararlar

Rus hakem Karasev, iki uydurma penaltıyla geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın hakemi Sergei Karasev, dün geceki kararlarıyla çileden çıkardı. Maçın 49. dakikasında Fabri'nin müdahalesi olmamasına rağmen Mertens'in kendisini yere atmasına penaltı kararı veren Rus hakem, 68'de de işbaşındaydı. Bu kez Caner'in rakibiyle ikili mücadelesinde penaltı noktasını gösteren Karasev, siyah-beyazlı oyuncuları ve teknik heyetin büyük tepkisini çekti.