Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi. Oldukça çekişmeli geçtiği aktarılan ayak tenisini Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan'dan oluşan ekibin kazandığı kaydedildi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:47
- Obradovic'den Barcelona maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
fb ülker dostum o saygıyı kendine de göster takımına güven
- Q7’den 50. maçta 2 asist
Toplam 1
Yorum
isminiz Quaresm
- Napoli'de kara gece
Toplam 12
Yorum
blackwhite1903 olacak arkadas olacak bu ülke kenetlenmeyi daha fazlasıyla öğrenecek dün beşiktaşımız yendi bugun fenerbahçe ile devam edicez işallah artık şunu anlamamız gerekiyor Türkün Türkten başka dostu yok arkadas !
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