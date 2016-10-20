 Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    gözünü Süper Lig'e çevirdi

    Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi. Oldukça çekişmeli geçtiği aktarılan ayak tenisini Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan'dan oluşan ekibin kazandığı kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:47
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