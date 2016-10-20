Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Napoli maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi. Oldukça çekişmeli geçtiği aktarılan ayak tenisini Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan'dan oluşan ekibin kazandığı kaydedildi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.