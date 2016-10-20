Benfica’dan 2 gol, 3 puan
Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Dinamo Kiev sahasında Benfica'yı ağırladı. 90 dakika sonunda gülen deplasmanda oynayan Benfica oldu. Portekiz ekibi henüz 9. dakikada Salvio'nun penaltısıyla öne geçti, devre 1-0 tamamlandı.
CERVİ RAHATLATTI
İkinci yarıda da Benfica akıllı taktiğiyle oyuna hükmetmeyi bildi. Portekiz temsilcisi dakikalar 55'i gösterirken Cervi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde Dinamo Kiev zaman zaman Benfica kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulsa da gol atamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Benfica puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
CERVİ RAHATLATTI
İkinci yarıda da Benfica akıllı taktiğiyle oyuna hükmetmeyi bildi. Portekiz temsilcisi dakikalar 55'i gösterirken Cervi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde Dinamo Kiev zaman zaman Benfica kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulsa da gol atamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Benfica puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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