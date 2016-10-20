 Benfica’dan 2 gol, 3 puan – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
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    ’dan 2 gol, 3 puan

    Benfica’dan 2 gol, 3 puan
    'ın grubundaki diğer karşılaşmada Dinamo Kiev sahasında Benfica'yı ağırladı. 90 dakika sonunda gülen deplasmanda oynayan oldu. Portekiz ekibi henüz 9. dakikada Salvio'nun penaltısıyla öne geçti, devre 1-0 tamamlandı.

    CERVİ RAHATLATTI
    İkinci yarıda da Benfica akıllı taktiğiyle oyuna hükmetmeyi bildi. Portekiz temsilcisi dakikalar 55'i gösterirken Cervi skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde Dinamo Kiev zaman zaman Benfica kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulsa da gol atamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Benfica puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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