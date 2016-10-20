Avrupa'nın Efendisi
Beşiktaş’ın kartal yürekli kahramanları, hakem Karasev’in iki uydurma penaltısına rağmen, Napoli’yi sahasında eze eze yendi. Zaferi getiren golleri Adriano ve Aboubakar (2) attı. Kaleci Fabricio kurtardığı penaltıyla destansı galibiyette büyük rol oynadı.
İşte Beşiktaş, işte futbol, işte zafer... Beşiktaş'ın savaşçıları, Avrupa kupalarında sahasında 18 maçtır yenilmeyen Napoli'yi çimlere gömdü. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalyan ekibini 3-2 mağlup ederek şanlı tarihine altın bir sayfa daha ekledi. Temsilcimiz, maça hırslı başlayan Napoli'nin hızını 13'üncü dakikada Adriano'nun usta işi golüyle kesti: 1-0. İtalyan ekibi 30'da Mertens'le skoru eşitledi. 38'de Aboubakar, Napoli tribünlerini şoke eden golü attı: 2-1.
Ama sonra devreye Rus hakem Sergey Karasev girdi. 49'da aleyhimize gülünç bir penaltı çaldı. İnsigne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Fabricio köşeden çıkardı. Sahada coşan Beşiktaş karşısında Napoli durdu ama hakem Karasev durmadı! Karasev 69'da bir penaltı daha uydurarak Napoli'nin imdadına yetişti! Bu kez Gabbiadini skoru 2-2'ye getirdi. Ve maçın son anları... İkinci golün kahramanı Aboubakar 86'da yine sahneye çıkıp kafayı çaktı ve Napoli'nin ipini çeken golü attı: 3-2.
Ama sonra devreye Rus hakem Sergey Karasev girdi. 49'da aleyhimize gülünç bir penaltı çaldı. İnsigne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Fabricio köşeden çıkardı. Sahada coşan Beşiktaş karşısında Napoli durdu ama hakem Karasev durmadı! Karasev 69'da bir penaltı daha uydurarak Napoli'nin imdadına yetişti! Bu kez Gabbiadini skoru 2-2'ye getirdi. Ve maçın son anları... İkinci golün kahramanı Aboubakar 86'da yine sahneye çıkıp kafayı çaktı ve Napoli'nin ipini çeken golü attı: 3-2.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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