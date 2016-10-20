 Avrupa'nın Efendisi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Avrupa'nın Efendisi

    Avrupa'nın Efendisi

    ’ın kartal yürekli kahramanları, hakem Karasev’in iki uydurma penaltısına rağmen, ’yi sahasında eze eze yendi. Zaferi getiren golleri Adriano ve Aboubakar (2) attı. Kaleci Fabricio kurtardığı penaltıyla destansı galibiyette büyük rol oynadı.

    İşte , işte , işte zafer... Beşiktaş'ın savaşçıları, Avrupa kupalarında sahasında 18 maçtır yenilmeyen 'yi çimlere gömdü. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalyan ekibini 3-2 mağlup ederek şanlı tarihine altın bir sayfa daha ekledi. Temsilcimiz, maça hırslı başlayan Napoli'nin hızını 13'üncü dakikada Adriano'nun usta işi golüyle kesti: 1-0. İtalyan ekibi 30'da Mertens'le skoru eşitledi. 38'de Aboubakar, Napoli tribünlerini şoke eden golü attı: 2-1.



    Ama sonra devreye Rus hakem Sergey Karasev girdi. 49'da aleyhimize gülünç bir penaltı çaldı. İnsigne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Fabricio köşeden çıkardı. Sahada coşan Beşiktaş karşısında Napoli durdu ama hakem Karasev durmadı! Karasev 69'da bir penaltı daha uydurarak Napoli'nin imdadına yetişti! Bu kez Gabbiadini skoru 2-2'ye getirdi. Ve maçın son anları... İkinci golün kahramanı Aboubakar 86'da yine sahneye çıkıp kafayı çaktı ve Napoli'nin ipini çeken golü attı: 3-2.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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