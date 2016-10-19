 Zafere uçuş – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Zafere uçuş

    Zafere uçuş

    Başkan Fikret Orman, “Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor. Artık kendi uçağımızla seyahat edeceğiz” diye konuştu. Orman, " yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek, ama biz onları biraz daha bekletme niyetindeyiz" dedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak , sponsoru THY tarafından gerçekleştirilen uğurlama töreniyle İtalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından THY'nin Beşiktaş renkleriyle giydirdiği uçakla İtalya'ya hareket etti. Beşiktaş, yurt içi ve dışındaki deplasman maçlarına bu uçakla gidecek. Hayal ettikleri duruma geldikleri için çok heyecanlı olduklarını belirten başkan Orman, şöyle devam etti: "THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bize tahammül etti. Çok zorladık, onu ikna etmek kolay olmadı. Artık kendi uçağımızla seyahat edeceğiz. İtalya'da da bizi kendi logomuzu taşıyan otobüsümüzle dolaşacağız. Bunlar çok önemli şeyler. Grubun lideriyle oynuyoruz. Kazanmaları durumunda gruptan çıkmayı garantiliyorlar. Ama biz çok kuvvetli bir takımız ve moralliyiz. Galibiyet hedefliyoruz. Bu sebepten, onları biraz daha bekletme niyetindeyiz."

    AVRUPA'NIN EN İYİSİ
    THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Son 6 yıldır dünyada en iyi hava yolu seçiliyoruz. Şu anda dünyada 7'nci sırada, Avrupa'nın da en iyisiyiz. Köklü kulübümüzle THY'nin iş birliği sinerji getirecek" dedi.

    OLCAY ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
    Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Olcay Şahan, yolculuk öncesi yine şov yaptı. Maçlarda alınan galibiyetlerin ardından saha içinde taraftarların isteğiyle üçlü çektiren Olcay, dün de havalimanında düzenlenen törende misafirleri kırmadı. Uçağın önüne gelerek taraftarlara üçlü çektiren Olcay, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratı yaptırdı.



    NEREDEN NEREYE!
    İkinci Başkan Ahmet Çebi, müthiş bir gurur yaşadıklarını söyledi. Çebi, "Geçmişe bakıyorum. Hem gurur duyuyorum, hem de mutlu oluyorum. Söyleyebileceğim tek şey var; nereden nereye! Dünyanın büyük markalarının isimleri Beşiktaş ile anılıyor. Bu anlaşmaları çeşitlendireceğiz. Beşiktaş ilklerin takımıdır" diye konuştu.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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