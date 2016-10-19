Zafere uçuş
Başkan Fikret Orman, “Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor. Artık kendi uçağımızla seyahat edeceğiz” diye konuştu. Orman, "Napoli yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek, ama biz onları biraz daha bekletme niyetindeyiz" dedi.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Son 6 yıldır dünyada en iyi hava yolu seçiliyoruz. Şu anda dünyada 7'nci sırada, Avrupa'nın da en iyisiyiz. Köklü kulübümüzle THY'nin iş birliği sinerji getirecek" dedi.
OLCAY ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Olcay Şahan, yolculuk öncesi yine şov yaptı. Maçlarda alınan galibiyetlerin ardından saha içinde taraftarların isteğiyle üçlü çektiren Olcay, dün de havalimanında düzenlenen törende misafirleri kırmadı. Uçağın önüne gelerek taraftarlara üçlü çektiren Olcay, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratı yaptırdı.
NEREDEN NEREYE!
İkinci Başkan Ahmet Çebi, müthiş bir gurur yaşadıklarını söyledi. Çebi, "Geçmişe bakıyorum. Hem gurur duyuyorum, hem de mutlu oluyorum. Söyleyebileceğim tek şey var; nereden nereye! Dünyanın büyük markalarının isimleri Beşiktaş ile anılıyor. Bu anlaşmaları çeşitlendireceğiz. Beşiktaş ilklerin takımıdır" diye konuştu.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Zafere uçuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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