Taraftara ve basın mensuplarına saldırı
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Napoli - Beşiktaş maçı için Napoli'de bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ve bazı basın mensupları saldırıya uğradı.
Yine aynı saatlerde otele gitmek üzere olan 2 Türk basın mensubuna da 5-6 kişilik İtalyan grubun bıçak çekerek saldırdığı bildirildi. Türk basın mensuplarının olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 16
Yorum
deniz Başarılar Kartalım Şans bizden yana olsun
- Afiyet olsun Kartalım
Toplam 16
Yorum
arsen l. BJK 4-5-1 ile ve yalnızca yabancılarıyla yani ,Fabri,Adriano,Beck,Marcello,Tosiç-Caner,Talisca,Quaresma,Gökhan inler,Attiba -Aboubakar dan oluşan kadroyla oynamalı...Necip ve Olcay kesinlikle yedek olmalı hatta oyuna bile girmemeli...
- Stoch’a şans doğdu
Toplam 1
Yorum
temel reis yedek kaleciler ne zaman şans bulacak..volkanla olmuyor hoca..
Taraftara ve basın mensuplarına saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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