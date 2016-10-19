 Taraftara ve basın mensuplarına saldırı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taraftara ve basın mensuplarına saldırı

    Taraftara ve basın mensuplarına saldırı

    Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak - maçı için Napoli'de bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ve bazı basın mensupları saldırıya uğradı.

    Dün gece geç saatlerde caddeleri ve sokaklarında gezen Beşiktaşlı taraftarlar ile Napolili taraftarlar arasında tansiyonun yükseldiği ve yer yer kavgaların yaşandığı öğrenildi.

    Yine aynı saatlerde otele gitmek üzere olan 2 Türk basın mensubuna da 5-6 kişilik İtalyan grubun bıçak çekerek saldırdığı bildirildi. Türk basın mensuplarının olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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