Statta kemer çıkarma zorunluluğu
Siyah-Beyazlı taraftarlar Napoli-Beşiktaş maçı için görevlendirilen Türk Polise; "Napoli taraftarları da İstanbul'a geldiğinde aynı uygulama ile karşılaşacaklar mı?" sorusuna "evet" cevabı alınca kemerlerini çıkardıktan sonra tribünlere girmeye başladılar.
Stada girecekleri noktada toplanan Beşiktaşlı taraftarlar geniş çaplı bir şekilde aranırken, siyah-beyazlılardan kemerlerini de çıkarmaları istendi. Bu duruma itiraz eden bazı taraftarlar ile İtalya polisi arasında gerginlik yaşandı. O noktada maç için görevlendirilen Türk polislerden 1'i de bulunuyordu.
Siyah-Beyazlı taraftarlar Napoli-Beşiktaş maçı için görevlendirilen Türk Polise; "Napoli taraftarları da İstanbul'a geldiğinde aynı uygulama ile karşılaşacaklar mı?" sorusuna "evet" cevabı alınca kemerlerini çıkardıktan sonra güvenlik koridorunu aşıp tribünlere girmeye başladılar.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
- Fenerbahçe uçağında şok!
Toplam 5
Yorum
Emrah.FB Cok büyük geçmiş olsun Allah ligimizde bulunan tüm takımları böyle olası büyük facialardan korusun cok şükür ki daha kötüsü olmadı tekrar geçmiş olsun fenerim
- ''Kimseyi satmayız''
Toplam 12
Yorum
Sneijder_W Durmak yok yola devam.. Kenetlenmiş bir Galatasaray'ın önünde kimse duramaz.
- 50 bin bayrak
Toplam 4
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Sneijder_W Arena'da şölen var. Dünya alem görsün Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğunu.
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