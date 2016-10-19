Statta kemer çıkarma zorunluluğu

Stada girecekleri noktada toplanan Beşiktaşlı taraftarlar geniş çaplı bir şekilde aranırken, siyah-beyazlılardan kemerlerini de çıkarmaları istendi. Bu duruma itiraz eden bazı taraftarlar ile İtalya polisi arasında gerginlik yaşandı. O noktada maç için görevlendirilen Türk polislerden 1'i de bulunuyordu.



Siyah-Beyazlı taraftarlar Napoli-Beşiktaş maçı için görevlendirilen Türk Polise; "Napoli taraftarları da İstanbul'a geldiğinde aynı uygulama ile karşılaşacaklar mı?" sorusuna "evet" cevabı alınca kemerlerini çıkardıktan sonra güvenlik koridorunu aşıp tribünlere girmeye başladılar.