 Statta kemer çıkarma zorunluluğu – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Statta kemer çıkarma zorunluluğu

    Statta kemer çıkarma zorunluluğu

    Siyah-Beyazlı taraftarlar - maçı için görevlendirilen Türk Polise; "Napoli taraftarları da İstanbul'a geldiğinde aynı uygulama ile karşılaşacaklar mı?" sorusuna "evet" cevabı alınca kemerlerini çıkardıktan sonra tribünlere girmeye başladılar.

    Stada girecekleri noktada toplanan Beşiktaşlı taraftarlar geniş çaplı bir şekilde aranırken, siyah-beyazlılardan kemerlerini de çıkarmaları istendi. Bu duruma itiraz eden bazı taraftarlar ile İtalya polisi arasında gerginlik yaşandı. O noktada maç için görevlendirilen Türk polislerden 1'i de bulunuyordu.

    Siyah-Beyazlı taraftarlar - maçı için görevlendirilen Türk Polise; "Napoli taraftarları da İstanbul'a geldiğinde aynı uygulama ile karşılaşacaklar mı?" sorusuna "evet" cevabı alınca kemerlerini çıkardıktan sonra güvenlik koridorunu aşıp tribünlere girmeye başladılar.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:17
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