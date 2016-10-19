 San Paolo’da prova – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    San Paolo’da prova

    San Paolo’da prova
    , karşılaşmasının son provasını maçın oynanacağı San Paolo Stadı'nda yaptı. 1.5 saatlik ant-renmanda; 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Taktik maçı ve şu çalışması ile idmanı tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra otelde istirahate çekildiler. Kartal'ın Portekizli yıldızı Quaresma, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçına çıkacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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