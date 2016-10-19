 Rus hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Rus hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi

    Rus hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi

    'ı, deplasmanında aleyhinde verilen penaltı kararları da yıkamadı. İlk penaltı atışını mükemmel çıkaran Fabri, ikinci penaltı atışında ise şansı yaver gitmedi.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-1 önde götüren Kartal 2 kez penaltı şoku yaşadı. 49. dakikada Piotr Zielinski'nin pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Jose Callejon bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Fabricio Agosto'dan dönen top Dries Mertens'in önünde kaldı. Dries Mertens topu kontrol etmek isterken Fabricio Agosto'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Sergey Karasev malesef penaltı noktasını işaret etti

    FABRİ HATASINI TELAFİ ETTİ
    Karar sonrası topun başına İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne geçti. Sol köşeye yerden gönderdiği topu kaleci Farbricio uzandı ve gole izin vermedi.

    BU SEFER TUTAMADI
    Yine Piotr Zielinski ceza sahası içine ortasında topu kontrol etme mücadelesinde Dries Mertens, Caner'in müdahalesi ile yerde kaldı ve malesef hakem Sergey Karasev bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez penaltı atışını Insigne'nin yerine oyuna dahil olan Gabbiadini geçti ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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