Rus hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi
Beşiktaş'ı, Napoli deplasmanında aleyhinde verilen penaltı kararları da yıkamadı. İlk penaltı atışını mükemmel çıkaran Fabri, ikinci penaltı atışında ise şansı yaver gitmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Beşiktaş Napoli deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-1 önde götüren Kartal 2 kez penaltı şoku yaşadı. 49. dakikada Piotr Zielinski'nin pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Jose Callejon bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Fabricio Agosto'dan dönen top Dries Mertens'in önünde kaldı. Dries Mertens topu kontrol etmek isterken Fabricio Agosto'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Sergey Karasev malesef penaltı noktasını işaret etti
FABRİ HATASINI TELAFİ ETTİ
Karar sonrası topun başına İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne geçti. Sol köşeye yerden gönderdiği topu kaleci Farbricio uzandı ve gole izin vermedi.
BU SEFER TUTAMADI
Yine Piotr Zielinski ceza sahası içine ortasında topu kontrol etme mücadelesinde Dries Mertens, Caner'in müdahalesi ile yerde kaldı ve malesef hakem Sergey Karasev bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez penaltı atışını Insigne'nin yerine oyuna dahil olan Gabbiadini geçti ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:12
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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