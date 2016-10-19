Rus hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Beşiktaş Napoli deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-1 önde götüren Kartal 2 kez penaltı şoku yaşadı. 49. dakikada Piotr Zielinski'nin pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Jose Callejon bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Fabricio Agosto'dan dönen top Dries Mertens'in önünde kaldı. Dries Mertens topu kontrol etmek isterken Fabricio Agosto'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Sergey Karasev malesef penaltı noktasını işaret etti



FABRİ HATASINI TELAFİ ETTİ

Karar sonrası topun başına İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne geçti. Sol köşeye yerden gönderdiği topu kaleci Farbricio uzandı ve gole izin vermedi.



BU SEFER TUTAMADI

Yine Piotr Zielinski ceza sahası içine ortasında topu kontrol etme mücadelesinde Dries Mertens, Caner'in müdahalesi ile yerde kaldı ve malesef hakem Sergey Karasev bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez penaltı atışını Insigne'nin yerine oyuna dahil olan Gabbiadini geçti ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.