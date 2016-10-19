 Quaresma 50. maçında yıldızlaştı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Quaresma 50. maçında yıldızlaştı

    Quaresma 50. maçında yıldızlaştı

    'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, karşısında forma giyerek, kariyerinde 50. kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Portekizli yıldız bu anlamlı gecede iki asistlik katkı yaptı.

    Futbol hayatına ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan ve , , Inter, , El Ehli ile 'ta görev alan Quaresma, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek 49 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Barcelona ve Chelsea ile bu kupada hiç görev almazken, Porto formasıyla 39 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

    Quaresma Beşiktaş'ın zaferinde 2 asistle gizli kahramanlardan oldu. İlk golde Adriano'ya yerden güzel bir servis yapan Portekizli yıldız, 86'da duran topta Aboubakar'a adrese teslim bir orta gönderdi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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