 Q7’nin 50. maçı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Q7’nin 50. maçı

    Q7’nin 50. maçı
    Ricardo Quaresma için maçının heyecanı büyük. Portekizli yıldız bugün Şampiyonlar Ligi kariyerinin 50. karşılaşmasına çıkacak. Quaresma, formasıyla bu organizasyonda 39 kez sahada yer aldı. İnter'de oynadığı dönemlerde 8 lig maçı oynayan Quaresma, 'ın bu sezon ve Dinamo Kiev ile oynadığı maçlarda görev aldı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
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