 ‘Oynamalarına izin vermeyeceğiz’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Oynamalarına izin vermeyeceğiz’

    ‘Oynamalarına izin vermeyeceğiz’
    'a Portekiz'de önünde beraberliği getiren Anderson Talisca, İtalyanlar'a da gözdağı verdi. Ülke basınına konuşan Brezilyalı orta saha, " ilk iki maçını kazandı ve çok güçlü bir takım. Onların oynamalarına izin vermemeliyiz. İyi sonuç alabilmek için sağlam bir görüntü sergilemeliyiz. Üst tura çıkma mücadelesinde avantajlı olmak için 3 puan arayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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