 Korkmuyoruz – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Korkmuyoruz

    Korkmuyoruz

    , organize, pozitif oynayan, önde basmaya çalışan, hücum ayakları kaliteli bir takım. Tedbirlerimizi alacağız, korkmuyoruz. Kazanmaya çalışacağız”

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında umut verici açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Napoli'nin grubun favorileri arasında yer aldığını belirterek, "Rakibimiz 6 puanla avantajlı. Napoli, organize, pozitif oynayan, önde basan, hücum ayakları kaliteli bir takım. Bu sezonki en güçlü rakiple karşı karşıya geleceğiz. Bizim için de bir test maçı olacak" dedi.

    'MİLİK YOK AMA GABBİADİNİ VAR'
    Grupta daha önce oynanan ve Kiev maçlarını kazanabilecekken 1 puan aldıklarını hatırlatan Güneş, "Napoli'de Milik yok ama Gabbiadini de gayet iyi oyuncu. Hücum gücü yüksek bir takım. Belki zaman zaman zorlanacağız, belki başka formatlar ortaya çıkacak. Korkmuyoruz, kimse merak etmesin. ile İnter'i yenerek sürpriz yapmıştık. Favori olan Napoli'ye karşı aynısını yapabiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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