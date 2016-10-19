Korkmuyoruz
“Napoli, organize, pozitif futbol oynayan, önde basmaya çalışan, hücum ayakları kaliteli bir takım. Tedbirlerimizi alacağız, korkmuyoruz. Kazanmaya çalışacağız”
'MİLİK YOK AMA GABBİADİNİ VAR'
Grupta daha önce oynanan Benfica ve Kiev maçlarını kazanabilecekken 1 puan aldıklarını hatırlatan Güneş, "Napoli'de Milik yok ama Gabbiadini de gayet iyi oyuncu. Hücum gücü yüksek bir takım. Belki zaman zaman zorlanacağız, belki başka formatlar ortaya çıkacak. Korkmuyoruz, kimse merak etmesin. Trabzonspor ile İnter'i yenerek sürpriz yapmıştık. Favori olan Napoli'ye karşı aynısını yapabiliriz" ifadesini kullandı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:04
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Korkmuyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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