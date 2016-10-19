 İnler’den italyan gazeteciye kapak! – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İnler’den italyan gazeteciye kapak!

    İnler’den italyan gazeteciye kapak!
    'ın yıldızlarından Gökhan İnler ise eski takımı 'ye karşı oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Yarınki maç Napoli için zor olacak. Son 2 maçı kaybettiler. Bu atmosferde iyi başlamamız lazım. Bu atmosferde oyuna iyi başlamamız lazım" dedi. Gökhan, bir İtalyan gazetecinin "Seni biraz korkmuş görüyorum, endişeli misin? sorusuna ise 'KAPAK' gibi cevap verdi. Siyah-beyazlı oyuncu, gazeteciye "Senin de ellerin titriyor" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnler’den italyan gazeteciye kapak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.