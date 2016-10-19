 Güçlü karakter – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Güçlü karakter

    Güçlü karakter

    bir halk takımı ve taraftarları da, sosyal yönü çok güçlü karaktere sahip. Onlar bizim için taraftar-turist”

    'ye çıkarma yapan siyah-beyazlılar, İtalya'da da büyük bir övgüyle karşılandı. Şehire 2500 Türk taraftarın gelecek olmasına rağmen kesinlikle olumsuz sinyaller almadıklarını belirten İtalyan yetkililer, " bir halk takımı ve onun taraftarları, sosyal yönü çok güçlü bir karaktere sahip. Beşiktaş taraftarı, millet ve ezilenler lehine hareket ediyor. Sadece maçın değil, aynı zamanda Napoli'nin güzelliklerinin keyfini de çıkarmak için geliyorlar. Onlar bizim için taraftar-turist" ifadesini kullandılar. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar yerel saatle 17.45'ten sonra stada giriş yapacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:40
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