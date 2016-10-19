 ‘Efendi’ler geliyor – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Efendi’ler geliyor

    ‘Efendi’ler geliyor
    kafilesinin dünkü yolculuğu, büyük ses getirdi. Özellikle kulübün resmi instagram hesabından paylaşılan bu fotoğraf büyük beğeni toplarken, fotoğrafın altında yapılan "Efendiler Geliyor" yorumu ise günün en çok beğenilen ifadesi oldu.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:39
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