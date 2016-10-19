 Duygusal İnler! – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Duygusal İnler!

    Duygusal İnler!
    Kartal'ın yeni transferi Gökhan İnler, maçında 4 sezon formasını giydiği eski takımına karşı mücadele verecek. Siyah-beyazlı futbolcu, eski takımı Napoli ile İtalya'da 118 lig maçına çıkarken; 13 kez de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. İtalya temsilcisinde 20 Avrupa Ligi karşılaşmasında oynayan Gökhan, takım kaptanlığı görevini de üstlendi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Duygusal İnler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.