 Çizme’de dalya heyecanı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Çizme’de dalya heyecanı

    Çizme’de dalya heyecanı
    karşısındaki kritik dev maçta puan arayacak , aynı zamanda Avrupa kupalarında 94. deplasmanında 100. golünü atmaya çalışacak. Şu ana dek dış sahada 99 golün altına imza atan siyah-beyazlılar'da dalya heyecanı takımı pozitif yönde de motive edecek. Ayrıca Avrupa'da 187. maçına çıkacak Kara Kartal, 68 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 mağlubiyet alırken, attığı 233 gole karşılık kalesinde 262 gol gördü.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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