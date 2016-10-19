 ‘Bizim için zor olacak’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Bizim için zor olacak’

    ‘Bizim için zor olacak’
    teknik direktörü Maurizio Sarri, basın toplantısında tedirgin konuştu. Ligde oynadıkları son 2 maçı kaybetmelerine rağmen bunu önemsemediğini belirten Sarri, "Mental açıdan çok güçlüler" yorumunu getirdiği temsilcimiz için, "'la karşılaşmak zor olacak. Napoli'nin coşkuya ihtiyacı olacak. Ayrıca taktiksel ve kişisel hatalara da yer yok çünkü Beşiktaş ne olursa olsun oyunda kalan bir takım" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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