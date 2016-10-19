 Beşiktaş Napoli'yle berabere kaldı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    'yle berabere kaldı

    Beşiktaş Napoli'yle berabere kaldı

    U21 takımı, Gençlik ligi üçüncü maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

    Gençlik Ligi'nde ile karşı karşıya gelen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 3'e yükseltti.

    Beşiktaş'ın golleri Alpay Çelebi ve Muhammed Enes Durmuş'tan geldi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:13
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