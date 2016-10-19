Beşiktaş Napoli'yle berabere kaldı

Beşiktaş U21 takımı, UEFA Gençlik ligi üçüncü maçında deplasmanda Napoli ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Gençlik Ligi'nde Napoli ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 3'e yükseltti.
Beşiktaş'ın golleri Alpay Çelebi ve Muhammed Enes Durmuş'tan geldi.
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