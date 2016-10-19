Beşiktaş İtalya'da tarih yazdı

Beşiktaş, Napoli deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar grubun en güçlü ekibi olan Napoli'yi evinde adeta dize getirdi. Karşılaşma öncesi Napoli'yi mutlak favori gösteren İtalyanlar hezimete uğrarken, siyah-beyazlı takım 5 puanla grupta ikinci sıraya yerleşti.



Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Napoli'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek tarihinin en önemli skorlarından birini aldı. Şenol Güneş'in öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nin ikinci devresine 5 puanla giriyor.



KARTAL DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİ

Maça kontrollü oyunla başlayan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk dakikalarında Napoli'nin ataklarına sahada en doğru şekilde uyguladığı kompakt oyunla yanıt verdi. Tek forvet tercihiyle sahadaki yerini alan Şenol Güneş ve öğrencileri, sahada basmadık yer bırakmadı. Dersine iyi çalışan Güneş ve teknik ekibi, Napoli'nin zaaflarını değerlendirdi ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. 12'de Adriano ile önce geçen siyah-beyazlılara, Mertens 30'da yanıt verdi. 38'de ise gol orucunu bozan Aboubakar, ilk yarının skorunu belirledi. 1-2



İkinci yarıda da aynı dizilişle sahada olan Şenol Güneş ve öğrencileri, bu yarının ilk dakikalarında yine kompakt oyunuyla rakibine açık vermedi. Ancak 69'da hakemin penaltı noktasını göstermesi sonrası Gabbiadini, Fabri'nin koruduğu ağları havalandırdı. Moralini bozmayan ve sahadaki disiplininden vazgeçmeyen Beşiktaşlı futbolcular, maçın son bölümlerinde Napoli'nin yorgunluğunu avantaja dönüştürerek top yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar 86'da ise Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Aboubakar'ın şık golüyle maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.



FABRİ BEŞİKTAŞ'I OYUNDA TUTTU

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli file bekçisi Fabri, karşılaşmaya damga vuran isimdi. Maçın başından itibaren yaptığı kurtarışlarla İspanyol kaleci takımın direncini artırdı. Geride de topu oyuna doğru sokan Fabri, 50'nci dakikada Lorenzo İnsigne'nin penaltısında ise kalesinde geçit vermedi. Ağlarında 2 gol görse de İspanyol kalecinin performansı maçın en iyileri arasına girmesine sebep oldu.

TARİHİ GALİBİYET

Bugüne kadar İtalyan takımlarıyla 11 maçta karşılaşan Beşiktaş hiç galip gelememişti. Tarihinde ilk kez Napoli'yle karşılaşan siyah-beyazlılar, Çizme ekiplerine karşı şanssızlığını kırmayı başardı. Beşiktaş İtalyanlara karşı 7. dış saha maçında ilk galibiyetini almayı başardı. Beşiktaş ayrıca, Napoli'nin Avrupa Kupalarında sahasındaki 18 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Napoli karşısında son lig maçına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Napoli'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan rakibine karşı, ligde son oynadıkları Kayserispor maçındaki kadrodan iki ismi değiştirdi.

Güneş, Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Cenk Tosun'a bu maçta görev vermezken, bu iki ismin yerine Adriano ve Quaresma'ya şans verdi.

Bu arada, 2011-2015 yılları arasında Napoli forması giyen Gökhan İnler, 2 sezon aradan sonra San Paolo Stadı'na bu akşam ilk kez rakip olarak yedek kulübesinde yer aldı.

SARRİ, ROMA KADROSUNU DAĞITTI

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son 2 haftayı puan alamadan geçiren ev sahibi Napoli'de ise teknik direktör Maurizio Sarri, kadroda son oynadıkları Roma maçından 4 ismi değiştirdi. Sarri, Roma maçında forma şansı verdiği Hysaj, Maksimovic, Allan ve Gabbiadini'nin yerine Maggio, Zielinski, Mertens, Chiriches'i Beşiktaş karşısında oynattı.

Mavi-beyazlı takımın, Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik de sakatlık sebebiyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesi, iki takım oyuncuları ve hakemlerin omuz omuza fotoğraf çektirmeleri dikkati çekti.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI SAN PAOLO'YU İNLETTİ

Karşılaşmaya ev sahibi takım taraftarlarının ilgisi düşük kaldı. Kendi liginde son iki maçını kaybeden Napoli'de taraftarlar, Beşiktaş maçında tribünleri dolduramadı.

Mavi-beyazlı taraftarların, hem takımlarının kötü gidişatından hem de bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı maça ilgi göstermedikleri belirtildi.

Karşılaşmayı, 30 bin kadar futbol sever takip ederken, 2 bin 500 Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden maçı izledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesi televizyon yayınlarına stattan katılan eski golcüleri Pascal Nouma lehine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların, Nouma'ya tezahüratları sırasında stat hoparlöründen müzik sesinin yüksek tonda açıldığı dikkati çekti.

Müsabakayı, Napoli'ye gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Öte yandan, Napoli Emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri neticesinde maç öncesinde kent sokaklarında iki takım taraftarları arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadığı öğrenildi.