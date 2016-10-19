Beşiktaş acımadı
Siyah-beyazlılar, A Spor’un HD kalitesinde naklen yayınladığı maçta Belçika ekibi Charleroi’yi mağlup edip, Devler Ligi’ne zaferle giriş yaptı.
BANVİT İSRAİL'DE KAZANDI 83-70
Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Banvit, deplasmanda İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 83-70 yendi. İlk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen maçta Banvit, ikinci çeyrekte daha iyi hücum yaptı ve skoru 47-43'e taşıdı. Bandırma ekibi, üçüncü periyotta farkı korumayı başardı: 65-61. Son çeyrekte hücumda etkisini artıran Banvit, müsabakadan 83-70 galip ayrıldı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:33
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
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