Beşiktaş acımadı

Siyah-beyazlılar, A Spor’un HD kalitesinde naklen yayınladığı maçta Belçika ekibi Charleroi’yi mağlup edip, Devler Ligi’ne zaferle giriş yaptı.

Futbolda olduğu gibi basketbolda da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, Avrupa macerasına zaferle başladı. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Proximus Spirou Charleroi ile karşılaşan Kartal, rakibini 92-75 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 24-17 önde geçti. İkinci çeyrek Charleroi açıldı ve devre 45-45 eşitlikle sonuçlandı. 3. çeyrek sonunda 70-64 önde olan Kartal, maçı da 92-75'lik skorla galip bitirdi.



BANVİT İSRAİL'DE KAZANDI 83-70

Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Banvit, deplasmanda İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 83-70 yendi. İlk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen maçta Banvit, ikinci çeyrekte daha iyi hücum yaptı ve skoru 47-43'e taşıdı. Bandırma ekibi, üçüncü periyotta farkı korumayı başardı: 65-61. Son çeyrekte hücumda etkisini artıran Banvit, müsabakadan 83-70 galip ayrıldı.