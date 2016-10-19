 Adriano'dan tarihi gol – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Adriano'dan tarihi gol

    Adriano'dan tarihi gol

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Kartal'ın Brezilyalı yıldızı , 13. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında dış saha maçlarındaki 100. golüne imzasını attı.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar'ı 13. dakikada öne geçiren Brezilyalı Adriano, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında 100. golünü atan isim olarak tarihe geçti. Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yerden kestiği ortada arka direkte vuruşunu yapan , Napoli deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçirirken, ayrıca 100. golü atmanın da sevincini yaşadı.

    Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 172 gol gördü.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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