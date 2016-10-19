Adriano'dan tarihi gol
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Napoli deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Coreira, 13. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında dış saha maçlarındaki 100. golüne imzasını attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Napoli karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar'ı 13. dakikada öne geçiren Brezilyalı Adriano, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında 100. golünü atan isim olarak tarihe geçti. Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yerden kestiği ortada arka direkte vuruşunu yapan Adriano Coreira, Napoli deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçirirken, ayrıca 100. golü atmanın da sevincini yaşadı.
Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 172 gol gördü.
Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 172 gol gördü.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
- 'F.Bahçe büyük takım ve zorlu bir rakip'
Toplam 5
Yorum
Manu En az 5 gol yriz
- Dursun Özbek taraftara müjdeyi verdi
Toplam 7
Yorum
gunes Biri diyor ona peşkeş biri diyor buna peşkeş çekiliyor ....Sonra külüp gerçekten batınca orada inekleri otlatırlar
Adriano'dan tarihi gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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