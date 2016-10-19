Aboubakar'dan duble yorumu

Ligde 5 maçta forma giyen 153 dakika gol atamayan Kara Kartal'ın Kamerunlu yıldızı, Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Napoli ağlarına bıraktı. Açılışı Şampiyonlar Ligi'nde yapan dubleyle yapan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada bize destek veren taraftarlarımızı mutlu ettik. Onlar için çok güzel bir gece oldu" dedi.



Beşiktaş'ın Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada iki gol atan ve adeta patlama yapan Vincent Aboubakar, karşılaşma sonrasında şu ifadeleri kullandı.

ABOUBAKAR'DAN TARAFTARLARA

Vincent Aboubakar, taraftarlarla ilgili konuşarak "Burada bize destek veren taraftarlarımızı mutlu ettik. Onlar için çok güzel bir gece oldu" dedi.

ABOUBAKAR: "KİEV'E DE 2 GOL ATMIŞTIM AMA..."

Attığı iki golle ilgili konuşan Aboubakar, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kiev'e 2 gol atmıştım ama bu kadar önemli goller değildi. Bu galibiyet bizi grupta çok önemli pozisyona yerleştirdi. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var, o maça bakacağız" açıklamasını yaptı.

"İKİ GOL ATTIM, GÜZEL BİR GECE..."

Açıklamalarına devam eden Aboubakar, "Bireysel olarak güzel bir gece iki gol attım ama takım olarak iyi iş çıkardı. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor. Kalecimiz, savunmamız, orta saha ve öndeki oyuncular. Bu değerli mücadele sonrasında değerli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

