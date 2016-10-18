 Şişmanoğlu ‘Mansız’ yolunda – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Şişmanoğlu ‘Mansız’ yolunda

    Şişmanoğlu ‘Mansız’ yolunda
    'a 2013-2014 sezonunda geldikten sonra Eskişehir, Konya ve formalarını giyen Ömer Şişmanoğlu'nun bu sezon gösterdiği performans; siyah-beyazlı camiaya İlhan Mansız'ı hatırlattı. Beşiktaş 2001-2002'de sezona İskoçya'nın Aberdeen takımından büyük umutlarla Arild Stavrum'u transfer ederek başlamıştı. Fakat 'dan alınan İlhan Mansız, formayı bir aldı, tam aldı. İlhan, 30 maçta forma giyip 21 gol atarak Beşiktaş tarihine geçerken; Ömer Şişmanoğlu da benzer bir yükseliş içinde. Ömer, bu sezon 5 resmi maçta şimdiden 2 gol atmayı başardı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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