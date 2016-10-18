 Q7’nin frikiği haftanın golü – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Q7’nin frikiği haftanın golü

    Q7’nin frikiği haftanın golü
    , Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalırken, Kartal'ın golü Quaresma'dan gelmişti. Portekizli yıldız, frikikten enfes bir gol atarken bu gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterilmişti. Quaresma'nın bu golü, %36 oy ile 'haftanın golü' seçildi. Bu arada Quaresma da, iki farklı fotoğrafta Beşiktaş formasını öperken koyduğu resmin altına, "Zaman geçiyor ama hisler aynı" paşlaşımında bulundu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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