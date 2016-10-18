 Oğuzhan hariç tam kadro – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Oğuzhan hariç tam kadro

    Oğuzhan hariç tam kadro
    deplasmanı hazırlıklarını sürdüren , sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup dışında tam kadro çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan basına kapalı idmanda; 5'e 2 top, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman tam saha maç, taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Son prova ise bu akşam Napoli'de San Paolo Stadı'nda yapılacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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