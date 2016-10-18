 Müezzinoğlu’na nezaket ziyareti – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Müezzinoğlu’na nezaket ziyareti

    Müezzinoğlu’na nezaket ziyareti
    Başkanı Fikret Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başka Orman dün, yönetici İletişim, Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu yönetici Candaş Tolga Işık ile birlikte Bakan Müezzinoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Orman, Bakan Müezzinoğlu'na isminin yazılı olduğu 10 numaralı Beşiktaş formasını hediye etti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müezzinoğlu’na nezaket ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle