 Kara Kartallar İtalya yolcusu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kara Kartallar İtalya yolcusu

    Kara Kartallar İtalya yolcusu
    Şampiyonlar Ligi'nde yarın 'ye konuk olacak , bugün sponsoru Türk Hava Yolları tarafından Beşiktaş renkleriyle giydirilmiş uçakla İtalya'ya hareket edecek. Yolculuk öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak. Akşam da San Paolo Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısı yapacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:40
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