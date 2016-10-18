 İnler’i istediler – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    İnler’i istediler

    İnler’i istediler
    kulübünün, Gökhan İnler için 'tan özel bir istekte bulunacağı ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli'nin Beşiktaş'tan, Gökhan'ı maç öncesindeki basın toplantısına çıkarılmasını isteyeceği belirtildi. Haberde, Gökhan'ın uzun süre kaptanlığını da yaptığı Napoli'de çok sevildiği vurgulandı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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