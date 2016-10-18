 "Her sonuç çıkabilir" – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    "Her sonuç çıkabilir"

    "Her sonuç çıkabilir"

    Kulübü Başkanı Fikret Orman, mücadelesine ilişkin, "Zor bir maç olacak. Her sonuç olabilir. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

    Orman, yarın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak maçı öncesi BJK TV'ye açıklamada bulundu. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade eden Orman, "Napoli çok iyi takım. Lige de iyi bir başlangıç yaptı. çok büyük bir camia. Zor bir maç olacak. Her sonuç olabilir. Elimizden geleni yapacağız. Artık söz teknik ekibimizde ve futbolcularımızda. Beşiktaş armalı uçağımızla Napoli'ye gideceğiz ve bizi Napoli'de Beşiktaş armalı takım otobüsümüz karşılayacak. Marka değerine çok önem veriyoruz" diye konuştu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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