"Her sonuç çıkabilir"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Napoli mücadelesine ilişkin, "Zor bir maç olacak. Her sonuç olabilir. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:20
- Topbaşı bugün
Toplam 1
Yorum
............. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ ŞOVA NİHAYET BAŞLADI. İŞTE BUNUN İÇİN TEK DEVRELİK FUTBOL.. ÜÇ İLERİ İKİ GERİ BİR SAĞA BİR SOLA BİR KALECİYE GERİ PASI OYNUYOR BİZİM GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ. GS KONDİSYONERİNİ DEĞİŞTİRMELİ. DİNAMİT GİBİ BİR GS YARATACAK KONDİSYONER GETİRMELİ.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 38
Yorum
kalkavan1907 Gene mi hoca :) yıllardır hoca olmadı yolladık yok futbolcuları yolladık en iyilerini aldık en iyilerini getirdik birini yollamadık kim bilir:)
- Yıldırım Advocaat’ı uyardı
Toplam 10
Yorum
Alemdar Ona 5 M. imzaparasi ver sözlesmesini feshet buna 7 M. ver yattigi yerde milyonlari öde takimin icine ettiler
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