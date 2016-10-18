Güneş’ten Roma taktiği
Şenol Güneş, Napoli’nin Roma’ya 3-1 yenildiği maçı defalarca izledi ve İtalyan ekibinin en etkili silahlarını nasıl durduracağını belirledi.
NECİP'E ÖZEL GÖREV
Kayseri deplasmanında Nakoulma'yı zamanında kesme görevini en iyi şekilde üstlenen Necip'i Napoli deplasmanında da sahaya sürmeyi planlayan Güneş; Hamsik'e karşı olabildiğince tatlı sert olmasını istedi. Bu arada Roma maçında oyundan çıkarılan Gabbiadini'nin durumunun önemli olmadığı ve Beşiktaş'a karşı forma giyebileceği belirtilirken; 81'inci dakikada kenara alınan kaptan Marek Hamsik'in durumunun ise maç günü belli olacağı ifade edildi. Öte yandan Callejon'a karşı Caner'in hızından yararlanmayı düşünen Güneş, bir diğer kanat oyuncusu İnsigne için de Beck'e uyarılar yaptı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:49
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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