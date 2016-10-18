 Güneş’ten Roma taktiği – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Güneş’ten taktiği

    Güneş’ten Roma taktiği

    Şenol Güneş, ’nin ’ya 3-1 yenildiği maçı defalarca izledi ve İtalyan ekibinin en etkili silahlarını nasıl durduracağını belirledi.

    'ta tüm gözler yarın oynanacak Napoli maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş de, İtalyan rakipleriyle ilgili oyun sistemini, önceki gün oynanan ve Roma'nın 'yi 3-1 mağlup ettiği maçtaki taktiğine göre belirliyor. Napoli'nin evinde 'ya yenildiği maçı yardımcıları ile defalarca izleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun planını hazırladı. İtalyan ekibinin en önemli gol silahı olan Manolo Gabbiadini'yi, Roma'dan De Rossi ve Manolas'ın yaptığı gibi Tosic ve Marcelo'nun zamanında ikili bastırmaları ile sıkıştırmayı düşünen Güneş; Napoli'nin en önemli silahı olan kaptan Marek Hamsik için de planını yaptı.

    NECİP'E ÖZEL GÖREV
    Kayseri deplasmanında Nakoulma'yı zamanında kesme görevini en iyi şekilde üstlenen Necip'i Napoli deplasmanında da sahaya sürmeyi planlayan Güneş; Hamsik'e karşı olabildiğince tatlı sert olmasını istedi. Bu arada Roma maçında oyundan çıkarılan Gabbiadini'nin durumunun önemli olmadığı ve Beşiktaş'a karşı forma giyebileceği belirtilirken; 81'inci dakikada kenara alınan kaptan Marek Hamsik'in durumunun ise maç günü belli olacağı ifade edildi. Öte yandan Callejon'a karşı Caner'in hızından yararlanmayı düşünen Güneş, bir diğer kanat oyuncusu İnsigne için de Beck'e uyarılar yaptı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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