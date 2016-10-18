Güneş kadroya bir tek onu almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 21.45’te Napoli ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İtalya'ya gitti.
Siyah-beyazlılar, Napoli maçı için bugün öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Anadolu Jet'in Beşiktaş için özel olarak giydirdiği uçakla Napoli'ye uçtu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Napoli maçı kadrosuna Oğuzhan Özyakup dışında 21 futbolcu dahil etti.
Beşiktaş, maç öncesi son idmanını bu akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, TSİ 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla maç hakkında görüşlerini açıklayacak.
Beşiktaş, maç öncesi son idmanını bu akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, TSİ 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla maç hakkında görüşlerini açıklayacak.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Seçim kurtarır
Toplam 23
Yorum
Dadaş Selamunaleyküm.Ben diyerek takımı yıktınız.
- Gözler Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
yusuf Her ne olursa olsun daima arkandayım biz Galatasaray ailesiyiz muslera seni cooooooooook seviyor
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 45
Yorum
Çiçek 78 Karabük sporda kim iyi hocası futbolcusu hep alıyorsunuz hocamız bizim kimse istemesin...
Güneş kadroya bir tek onu almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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