 Güneş kadroya bir tek onu almadı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Güneş kadroya bir tek onu almadı

    Güneş kadroya bir tek onu almadı

    Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 21.45’te ile karşılaşacak olan , İtalya'ya gitti.

    Siyah-beyazlılar, maçı için bugün öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Anadolu Jet'in için özel olarak giydirdiği uçakla Napoli'ye uçtu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Napoli maçı kadrosuna Oğuzhan Özyakup dışında 21 futbolcu dahil etti.

    Beşiktaş, maç öncesi son idmanını bu akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, TSİ 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla maç hakkında görüşlerini açıklayacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:20
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