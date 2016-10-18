 Gomez kabusu bitmek bilmiyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Gomez kabusu bitmek bilmiyor

    Gomez kabusu bitmek bilmiyor
    'a gelmeyen ve 'u tercih eden Mario Gomez adeta çöktü!.. Wolfsburg ile çıktığı 6'ncı maçında da gol bulamayan Alman oyuncunun takımı da, Gomez'in forma giydiği 6 haftada hiç galibiyet alamadı. Beşiktaş'ta forma giydiği son iki lig maçında da gol atamayan Gomez, böylelikle kariyerinde ilk kez üst üste 8 hafta lig maçlarında gol atamadı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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