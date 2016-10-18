 Gökhan: Hayallerim burada gerçek oldu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Gökhan: Hayallerim burada gerçek oldu

    Gökhan: Hayallerim burada gerçek oldu
    'ın Türk asıllı İsviçreli futbolcusu Gökhan İnler, 'nın internet sitesinde yer alan röportajında siyahbeyazlılara transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Yıllardır takip ettiğim harika bir kulübe geldim. Çocukken 'deki derbi maçları izler ve İsviçre'de büyüdüğüm eve çok yakın yerde yapılan Beşiktaş kamplarını izlemeye giderdim" diye konuştu. Gökhan İnler, maçları için de şu yorumu yaptı: "Napoli'ye eski futbolcuları olarak dönmek harika bir his."
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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