 Galliani'den Beşiktaş'a transfer kolaylığı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Galliani'den 'a transfer kolaylığı

    Galliani'den Beşiktaş'a transfer kolaylığı

    İtalyan kanalı Sky Sports; Başkan Orman’ın geçen hafta ’ın santrforu Adriano’nun menajeriyle görüştüğünü, bugün de İtalyan yetkililerle masaya oturacağını iddia etti.

    'ta ara transfer dönemi operasyonu hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Mario Gomez'in yerine transfer edilen Vincent Aboubakar'ın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle, takıma Ocak ayında yeni bir santrfor takviyesi yapmak için düğmeye bastığı öğrenildi. Buna göre Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon sonunda da gündeme gelen 'ın Brezilyalı forveti Luiz Adriano için girişimlerini hızlandırdı. Yarın akşam deplasmanda Napoli'ye konuk olacak siyah- beyazlılarla ilgili İtalyan medyası da önemli bir iddia ortaya attı.

    GALLİANİ'YE GÖRÜŞECEK
    Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği Sky Sports'taki programda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, geçen hafta içinde İstanbul'da Luiz Adriano'nun menajeri Gilmar Veloz'u konuk ettiği ifade edildi.
    Başkan Orman'ın İtalya'ya giderek Milano'da Adriano Galliani ile görüşeceği ve Brezilyalı oyuncuyu Milan kulübünden isteyeceği iddia edildi. Galliani 'nin, Arjantinli yıldız Jose Sosa transferi yüzünden borçlu oldukları Beşiktaş'a sürpriz bir teklif yapacağı ve bu şekilde Türklere Sosa için daha fazla ödeme yapmaktan kurtulmak istediği de gündeme getirildi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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