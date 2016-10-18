 Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    'ta hazırlıklar tamamlandı

    Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu maçı hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı Stadio San Paolo Stadı'nda tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalar ile sona erdi.
    Stadio San Paolo Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak mücadeleyi Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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