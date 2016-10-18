Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Napoli maçının hazırlıklarını tamamladı.
Stadio San Paolo Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak mücadeleyi Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:06
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 13
Yorum
Atillas-BJK Yıllardır fenere sinsi sinsi laf sokup , Tartışmalar başlatıp sinirlendirip tökezlettiniz...BEŞİKTAŞ BUNU YEMEZ. Başka kapıya, Cevap verilmemeli...Muslera Bruma için bizimle görüşülmei gerekir demiş, Siz değil misiniz Trabzonun yıldızlarını ayartıp Trabzon takımının içini boşaltan. Trabzonun asıl düşmanı sizdiniz..Beşiktaş suskun kalmalı
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 11
Yorum
Musti -Lauf ???? Harbiden Masallah Yıllan gibi oturmuş takım elbiseler . Görüntü asaleti yeter Beşiktaş'ın. İsterse 10 tane yesin .. Yinede kırk bin kere maşallah.
- Sneijder'i oynatmayacak
Toplam 4
Yorum
GSLi1905 kolay diye bir maç yok kardeş zaten. Biz trabzona saygı duyuyoruz her takımın düşüşleri olur bu sene düşütesiniz seneye düzelirsiniz
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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