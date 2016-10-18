Beşiktaş'ın rakibine kötü haber
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Dinamo Kiev'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Denis Garmaş, antremanda sakatlandı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergey Rebrov, Ukraynalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı. Garmaş'ın önümüzdeki maçlarda takımdaki yerini alamayacağını belirten Rebrov, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının ise ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile 28 Eylül'de Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 Aralık'ta Kiev'de Ukrayna ekibine konuk olacak.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:57
- Beşiktaş, Napoli deplasmanında
Toplam 2
Yorum
32.adam SALDIR BEŞİKTAŞ'IM OLEEYYYYYY
- Kırılma anı; Pot’un işareti
Toplam 1
Yorum
veli saygın kırılma anı: 1. wielin terine şenerin alınmaması,2. alperin değiştirilmesi 3. volkan demirelin geri dönüşünü iptal etmesi 4. topa vurmaktan kaçınılması
- Oğuzhan hariç tam kadro
Toplam 1
Yorum
32.adam Oğuzhan'ın ayağı kırıldı da biz mi duymadık?
Beşiktaş'ın rakibine kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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