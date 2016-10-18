Beşiktaş'ın rakibine kötü haber

Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Denis Garmaş, antremanda sakatlandı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergey Rebrov, Ukraynalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı. Garmaş'ın önümüzdeki maçlarda takımdaki yerini alamayacağını belirten Rebrov, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının ise ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi.



Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile 28 Eylül'de Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 Aralık'ta Kiev'de Ukrayna ekibine konuk olacak.