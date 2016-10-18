 Beşiktaş'ın rakibine kötü haber – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    'ın rakibine kötü haber

    Beşiktaş'ın rakibine kötü haber

    Şampiyonlar Ligi'nde ile aynı grupta yer alan Dinamo Kiev'de sakatlık şoku yaşanıyor.

    Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Denis Garmaş, antremanda sakatlandı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergey Rebrov, Ukraynalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı. Garmaş'ın önümüzdeki maçlarda takımdaki yerini alamayacağını belirten Rebrov, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının ise ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile 28 Eylül'de Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan , 6 Aralık'ta Kiev'de Ukrayna ekibine konuk olacak.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:57
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