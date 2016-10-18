Beşiktaş'a özel uçak

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından THY'nin Beşiktaş renkleriyle giydirdiği uçakla İtalya'ya hareket etti. Beşiktaş, yurt içi ve dışındaki deplasman maçlarına bu uçakla gidecek.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, çok sağlam bir takımla iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Bir tarafta Beşiktaşımız var, bir tarafta benim THY teknik ekibim... Beşiktaş Kulübü Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkan (Fikret Orman) yönetim kurulumu nasıl ikna etti, hala anlamış değilim. Bir şekilde bizi ikna etti. Ben de basında duydum, şaşırdım." dedi.

Fikret Orman ile çok kez konuştuklarını kaydeden Aycı, "Yönetim kurulumuzu da bizi de ikna etti. Şeref Beyden Hakkı Yetenlere, Süleyman Sebalardan bugüne geldi. Böyle başkanları olduğu için çok şanslı kulüp. Şimdi de Fikret Orman var. Kaliteli başkanlar bulan, kaliteli kadrolar kuran... En güzel golleri başkanları atıyor." diye konuştu.

THY'nin 116 ülkede 291 noktaya uçtuğunu aktaran İlker Aycı, şunları söyledi:

"Dünyada en çok noktaya uçan hava yolları unvanı THY'de... Son 6 yıldır dünyada en iyi hava yolu seçiliyor. Şu anda dünyada 7. sırada. Avrupa'nın en iyisi. Son 6 yıldır bunu koruyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'a yapılıyor. Yarıya yakını bitti. Önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın uçağı dünyanın en büyük havalimanına inip kalkabilecek. Köklü kulübümüzle, 82 yıllık mazisi olan THY'nin iş birliği sinerji getirecek. Bu vizyona sahip olan Beşiktaş Başkanını ve yönetim kurulunu kutluyorum."

THY bünyesinde yer alan AnadoluJet'in de göz bebekleri olduğunu vurgulayan Aycı, "Cumhurbaşkanımızın başta koyduğu vizyonla, Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımızın ortaya koyduğu büyük emeklerle Türkiye havacılık tarihi değişti. Türkiye havacılık tarihinde yeni bir marka var, AnadoluJet. Strateji konusunda zorlanırsak Şenol hocadan taktik alabiliriz. Ben Beşiktaşlı değilim. Beşiktaş o kadar sempatik takım ki sevmeden duramıyorum." ifadelerini kullandı.

İlker Aycı'nın, konuşması sırasında Fikret Orman'a "Sırada ne var?" diye sorması üzerine Orman, "Tren" yanıtını verdi.

Orman: "Gerçekten çok heyecanlıyım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise hayal ettikleri duruma geldikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk günden itibaren marka değerine çok önem verdiklerini anlatan Orman, "Markası büyük şirketlerle çalışmaya karar verdik. THY, dünyanın en önemli hava yollarından. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bize tahammül etti. İlker Bey'i çok zorladık. Bizimle uğraştı. Onu ikna etmek kolay olmadı." şeklinde konuştu.

Beşiktaş isminin giydirildiği uçakla Napoli maçına gittiklerini ve İtalya'da yine kendilerini aynı şekilde hazırlanan otobüsün karşılayacağına dikkati çeken Orman, "Kendi uçağımızla seyahat edeceğiz. Bize bu gururu yaşattığı için İlker Aycı'ya, yönetim kuruluna ve çalışan tüm personele teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda Orman, İlker Aycı'ya kartal maketi verirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Aycı'nın isminin yazılı olduğu 9 numaralı formayı sundu.

İlker Aycı ise Orman'a bir uçak maketi takdim etti.





"Napoli'yi biraz bekletme niyetindeyiz"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, Napoli ile zor bir maç yapacaklarını vurgulayarak, "Grubun lideriyle oynuyoruz. Onlarda iyi gidiyor ama Beşiktaş çok kuvvetli bir takım. Moralliyiz. En iyi sonuçla inşallah döneceğiz. Galibiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Napoli'nin kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olmasının hatırlatılması üzerine Orman, "Onları biraz daha bekletme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.