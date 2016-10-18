Beşiktaş, Napoli deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın İtalya temsilcisi Napoli'ye konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 187. mücadelesine çıkacak.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler ve Şampiyonlar Ligi
|70
|22
|15
|33
|66
|106
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|96
|42
|20
|34
|146
|118
|Toplam
|186
|68
|39
|79
|233
|262
- En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı mağlup ederek elde etti.
Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1 yendi.
- En farklı yenilgiler
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise Şampiyonlar Ligi maçında aldı.
2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini almaktan kurtulamadı.
Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.
- Deplasmanda 94. maç
Beşiktaş, Napoli mücadelesiyle Avrupa kupalarında deplasmanda 94. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 93 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 18'inde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
- Dış sahada 100. golünü arayacak
Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışacak.
Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:20
- Fener yetişemez
Toplam 7
Yorum
Yellow Pardonda geseyi fenerle karıştırdın galiba en kötü haliyle ilk 2 ye giren takımla kıyasmı yapıyosun bide utanmadan 8.bitirdiğinizi günleri unuttunuz galiba ?
- Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı
Toplam 2
Yorum
AhmetGS 2 puan bıraktı demişsiniz de, 1 puan kazandı yazmanız gerekiyordu. liverpool liderliğe oynuyor zaten. teknik direktörü yeter..
- Galliani'den Beşiktaş'a transfer kolaylığı
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK EN BAŞTAN İTİBAREN LUİZ ADRİANO DEDİM, SANIRIM YENİ DUYDUNUZ...!!!
Beşiktaş, Napoli deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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