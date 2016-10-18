Beşiktaş, Napoli deplasmanında

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 186 maçın 68'ini kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 233 kez havalandıran Beşiktaş , kalesinde ise 262 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler ve Şampiyonlar Ligi 70 22 15 33 66 106 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 42 20 34 146 118 Toplam 186 68 39 79 233 262



- En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1 yendi.

- En farklı yenilgiler

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise Şampiyonlar Ligi maçında aldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini almaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

- Deplasmanda 94. maç

Beşiktaş, Napoli mücadelesiyle Avrupa kupalarında deplasmanda 94. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 93 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 18'inde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

- Dış sahada 100. golünü arayacak

Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışacak.

Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.