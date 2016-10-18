 Antalya biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Antalya biletleri satışa sunuldu

    Antalya biletleri satışa sunuldu
    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında 23 Ekim pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da 'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri dün saat 16.00 itibariyle satışa sunuldu. Biletler 80 ila 345 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak. Bu arada VIP ve 1903 tribünleri bilet fiyatları ise 700-800 TL arasında değişiyor.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:42
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