 AbouBAKAR, MarioATAR! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    AbouBAKAR, MarioATAR!

    AbouBAKAR, MarioATAR!

    Kartal’ın Kamerunlu forveti Aboubakar henüz gol atma başarısını gösteremezken, yönetim ve teknik heyetin veto ettiği Mario Balotelli 6 resmi maçta 6 gol kaydetti.

    'a Mario Gomez'in ardından büyük umutlarla alınan Vincent Aboubakar (7 maç, 0 gol) hayal kırıklığı yaşatırken, aynı dönemde yönetimin önüne getirilen bir başka forvet adayı Mario Balotelli'nin gösterdiği performans ise adeta dudak uçuklatıyor. Menajer Mino Raiola, sezon başında Beşiktaş'a Gomez'in yerine Mario Balotelli'yi önermişti. Hatta Başkan Fikret Orman ile İtalyan menajerin Monte Carlo'da yaptıkları görüşme Fransız basınına bile yansımıştı. Fakat hem Başkan Orman hem de teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan oyuncuyu veto etmişti. Balotelli de tarafından serbest bırakılınca Avrupa'nın belki de en eğlenceli şehirlerinden birisi olan 'ın takımının yolunu tutmuştu. Herkes Balotelli'nin kumar ve eğlenceye kapılacağını düşünüyordu. Fakat tam tersi oldu, İtalyan oyuncu Nice formasıyla 6 resmi karşılaşmada 6 gol buldu. Ligde 4 maçta 5 gol atan ve her 69 dakikada bir gol kaydeden Balotelli, bu performansı ile İtalya Milli Takımı'nın hocasının da dikkatini çekti.

    ÜRKMEZGİL: BİR GOLE BAKAR
    Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Vincent Aboubakar'a sahip çıktı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan tecrübeli yönetici, "Aboubakar bir gol atarsa şansı açılır. Ben inanıyorum, ortaya koyduğu futbol ve mücadeleden memnunum. Ayrıca Aboubakar'ın devre arasında takımdan ayrılması gibi bir durum yok" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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