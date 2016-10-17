 Türkiye aşığı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    aşığı

    Türkiye aşığı

    Alman gazetesine röportaj veren Beck, terör saldırılarının kendisini tedirgin edip etmediği ile ilgili bir soruya, “Bu olaylar tüm Avrupa’da var. İstanbul güvenli bir yer” yanıtını verdi.

    'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, takımında mutlu olduğunu ve İstanbul'dan ayrılmak istemediğini söyledi. Beck, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, terör saldırıları ve darbe girişimine rağmen kendisini Türkiye'de güvende hissedip hissetmediğine ilişkin bir soruya karşılık, "Saldırılar sadece İstanbul'da değil, Avrupa'da hemen hemen her yerde var. Maalesef hiçbir yerde temel güvenlik konusunda garanti yok. İstanbul'da kendimizi çok güvende hissediyoruz. Bu da buradaki insanlardan kaynaklanıyor. Takımımda mutluyum ve İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum" cevabını verdi. Darbe girişimi sırasında yaşadıklarına da değinen 29 yaşındaki Beck, "Boğaziçi Köprüsü'ne uzak olmayan bir yerde kalıyorum. Evimizden köprüde neler yaşandığını görebiliyorduk. Evimizin üzerinden geçen jetlerin sesini duyabiliyordum. Ancak ertesi gün köprüden geçip idmana gittim. Hiçbir şey olmamış gibiydi" dedi.

    TÜRKÇE RÖPORTAJ VERECEĞİM
    Siyah-beyazlı takımda geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Beck, "Burada sadece siyah ve beyaz var. Futbol çılgını bu ülkede taraftarlar her maçın kazanılmasını bekliyor. Bunun dışında hiçbir şey kabul edilmiyor" yorumunu yaptı. Beşiktaş'a uluslararası alanda oynamak ve şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ifade eden Alman, "Geçen sene şampiyon olduk ve şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyoruz. Bu harika bir şey" diye konuştu. Beck,Türkçe dersleri aldğını da bildirerek ilerde Türkçe röportaj vermek istediğini kaydetti.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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