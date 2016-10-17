 Nouma da tepki gösterdi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    da tepki gösterdi

    Nouma da tepki gösterdi
    Kayseri deplasmanında kaçırdığı golle saç baş yolduran ve performansı tartışılan 'a, siyah-beyazlıların eski yıldızı Pascal da tepki gösterdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Aboubakar'ın artık gol atması gerektiğinin altını çizen , "Gomez ve Demba Ba sonrası beklentiler yüksek. Aboubakar'ın artık kendini göstermesi lazım. Ömer'in suçu ne" diye yazdı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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