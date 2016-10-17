Nouma da tepki gösterdi
Kayseri deplasmanında kaçırdığı golle saç baş yolduran ve performansı tartışılan Aboubakar'a, siyah-beyazlıların eski yıldızı Pascal Nouma da tepki gösterdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Aboubakar'ın artık gol atması gerektiğinin altını çizen Nouma, "Gomez ve Demba Ba sonrası beklentiler yüksek. Aboubakar'ın artık kendini göstermesi lazım. Ömer'in suçu ne" diye yazdı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Nouma da tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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