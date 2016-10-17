Napoli hazırlıkları sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcuların, 5'e 2 top, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. İdmanın, tam saha maç, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının son antrenmanını ise yarın akşam mücadelenin oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.