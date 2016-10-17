Napoli hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Napoli ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcuların, 5'e 2 top, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. İdmanın, tam saha maç, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının son antrenmanını ise yarın akşam mücadelenin oynanacağı San Paolo Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
- Gol atacağım inan bana
Toplam 8
Yorum
cole eren yerli değil beyin fakiri.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 194
Yorum
otostopcu Galatasaray almadı Roman Neustadter in üzerine atladınız oda elinizde patlayacak, sürünün...
- Lille, Carole’a kafayı taktı
Toplam 6
Yorum
carole bu adamı satacaksanız iyi paraya satın yerine kaliteli birini alın adamın ortaları çok iyi hızıda iyi defansta biraz eksiği var kapanmaycak gibi değil
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